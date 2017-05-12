Павел Буре вошёл в наблюдательный совет ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКА Павел Буре вошёл в состав наблюдательного совета клуба. Обновлённый состав совета опубликован на сайте клуба. Наблюдательный совет покинул президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

В состав наблюдательного совета ЦСКА входят Игорь Сечин (председатель правления «Роснефти»), Андрей Акимов (председатель правления «Газпромбанка»), Эдуард Худайнатов (президент «Независимой нефтегазовой компании»), Михаил Мишустин (руководитель Федеральной налоговой службы), Андрей Бокарев (председатель совета директоров «Трансмашхолдинг»), Борис Ковальчук (председатель правления «Интер РАО»), Владислав Третьяк (президент ФХР), Сергей Фёдоров (главный менеджер ЦСКА), Борис Михайлов (член тренерского комитета ИИХФ), Павел Буре (президент Ассоциации поддержки и развития хоккея «Лига легенд мирового хоккея»).

Буре выступал за ЦСКА с 1987 по 1991 год, после чего продолжил карьеру в НХЛ. Он является чемпионом мира, членом зала славы ИИХФ и Зала хоккейной славы в Торонто.