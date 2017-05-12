Капризов: готов сыграть со Словакией на ЧМ-2017, травма не беспокоит

Нападающий сборной России Кирилл Капризов по окончании тренировки рассказал о подготовке команды к матчу с командой Словакии. Встреча Россия — Словакия состоится завтра, 13 мая. Начало матча — в 17:15 мск.

«Большое удовольствие — потренироваться с командой, всё хорошо, травма залечена. Если выпустят в матче со Словакией, буду показывать всё, что могу. Пока не получил аккредитацию, тренировались с ребятами на другой арене.

Парни здорово играют, не зря мы пока не проиграли ни одного матча. Все игры провели на хорошем уровне, только вчера датчанам долго не могли забить. Зато потом быстро забили. Уровень хоккея на чемпионате мира со стороны не знаю, как оценить. Но всё равно на мировом первенстве скорости выше.

Заявки не было, её может и не быть. Готов ли сыграть со Словакией? Как скажут, физически готов», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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Видео интервью Капризова можно посмотреть на «Чемпионате.