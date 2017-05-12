Кузнецов: хотелось бы вместе с Овечкиным попить пивка в Германии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов подвёл итоги сезона для своего клуба, который в семи матчах проиграл во втором раунде плей-офф клубу «Питтсбург Пингвинз».

«Хотелось бы в Германии попить пивка вместе с Овечкиным, потому что хоккеисты любят пиво. А немецкое пиво – лучшее. Эй, журналисты, почему у вас всех такой вид, как будто кто-то умер?

В серии с «Питтсбургом» мы проиграли сами себе. Это было самое трудное, я не могу этого принять» — приводит слова Кузнецова обозреватель Washington Post Изабель Хуршудян.

Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов должны приехать в расположение сборной России во время ближайшего матча чемпионата мира по хоккею со Словакией. Овечкин не был вызван в национальную команду из-за травмы.