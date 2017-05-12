Овечкин: операция мне не требуется. Поеду в Майами на несколько дней

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал подробности о своей травме, из-за которой он не сможет сыграть в составе сборной России на чемпионате мира по хоккею 2017 года.

«Операция мне не требуется. Я повредил левое колено в пятом матче серии с «Торонто», когда в меня въехал Назем Кадри. Было повреждение связок. Плей-офф смотреть не буду, только посмотрю результаты. Надо очистить голову. Поеду в Майами на несколько дней, а затем на обследование к докторам. Мой перевод в третье звено не имеет ничего общего с травмой. В третьем матче с «Питтсбургом» повредил подколенное сухожилие. Именно из-за этого я не смог поехать на чемпионат мира», — приводит слова Овечкина корреспондент официального сайта НХЛ Том Гулитти.