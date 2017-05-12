Грайсса могут исключить из сборной Германии на ОИ из-за «лайка» в «Инстаграме»

Вратарь хоккейной сборной Германии Томас Грайсс может быть исключён из олимпийской команды из-за «лайка» в «Инстаграме», поставленном под изображением, где сравнивается Адольф Гитлер и Хиллари Клинтон. Об этом сообщает немецкий телеканал Sport1.

Грайсс поставил «лайк» под изображением Гитлера, которое было подписано словами: «Никогда не был арестован, никогда не был осуждён, невиновен, как и Хиллари». За этот поступок голкиперу грозит исключение из олимпийской сборной Германии. Также Грайсс поставил «лайк» картинке, на котором президент США Дональд Трамп в одной руке держит меч, а в другой голову Клинтон.

Грайсс убрал свой «лайк» после того, как это привлекло внимание хоккейного союза Германии. Он выступает за «Нью-Йорк Айлендерс» и, скорее всего, не сможет поехать на Олимпиаду 2018 года из-за отказа НХЛ от участия в турнире. В настоящее время вратарь участвует в домашнем чемпионате мира.

«Тот, кто ведёт себя таким образом, не может быть членом сборной на Играх в Пхёнчхане. Все спортсмены играют важную роль на общественной арене, и политический экстремизм не может иметь ничего общего со спортом», — сказал президент олимпийской спортивной конфедерации Германии Альфонс Хорманн.