В молодёжную сборную вызваны 50 игроков для подготовки к Кубку Чёрного моря

Тренерский штаб молодёжной сборной России во главе с Валерием Брагиным определился со списком участников сбора в Сочи (17-25 мая), предваряющего ежегодный международный турнир «Кубок Чёрного моря» (26-29 мая). В этом сезоне россиянам, которых по традиции поделят на две команды, «Россия-1» и «Россия-2», будут противостоять молодёжные сборные Латвии и Швейцарии.

На сочинский этап подготовки к чемпионату мира вызваны 50 хоккеистов (6 вратарей, 18 защитников, 26 нападающих):

Вратари: Илья Коновалов («Локо»), Георгий Кузнецов, Дмитрий Райко (оба — «Динамо» БШХ), Алексей Мельничук («СКА-Нева»), Дмитрий Лозебников («Стальные Лисы»), Константин Шарапов («Сибирские Снайперы»).

Защитники: Дмитрий Алексеев, Илья Карпухин (оба – «Челмет»), Максим Афанасьев, Александр Калинин, Иван Ковалёв (все – «Локо»), Николай Богатов («Ирбис»), Григорий Дронов («Стальные Лисы»), Дмитрий Зайцев («Муз Джо»), Роман Кривошеев («СКА-Серебряные Львы»), Даниил Курашов («Адмирал»), Леонид Лавриненко, Александр Шепелев (оба – «Белые Медведи»), Никита Макеев, Артур Шепельков (оба – «Красная Армия»), Артём Минулин («Свифт Каррент»), Марк Рубинчик («Саскатун»), Дмитрий Саморуков («Гельф»), Владислав Сёмин («СКА-1946»).

Нападающие: Виталий Абрамов («Гатино»), Андрей Алтыбармакян («СКА-Нева»), Данил Веряев («Чайка»), Георгий Иванов, Артур Каюмов, Кирилл Слепец (все – «Локо»), Артём Иванюженков, Данила Моисеев (оба – «Русские Витязи»), Владислав Кара («Ирбис»), Павел Колтыгин («Драммондвилль»), Иван Косоренков («Викториавилль»), Кирилл Кошурников («Челмет»), Павел Кукштель, Михаил Мальцев (оба – «СКА-1946»), Владимир Кузнецов («Акади-Бэтёрст»), Артём Манукян («Омские Ястребы»), Михаил Мещеряков («Красная Армия»), Алексей Полодян («СКА-Серебряные Львы»), Никита Попугаев («Принс-Джордж»), Максим Рассейкин («Авто»), Андрей Ревацкий (МХК «Спартак»), Дмитрий Соколов («Садбэри»), Алексей Торопченко (ХК МВД), Иван Чехович (Бэ-Комме), Игорь Швырев («Стальные Лисы»), Марсель Шолохов («Белые Медведи»).