Швеция разгромила Италию на ЧМ-2017, забросив восемь шайб

Сборная Швеции одержала крупную победу над Италией в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча, проходившая на «Ланксесс-Арене» в Кёльне, завершилась со счётом 8:1.

В составе команды победителей заброшенными шайбами отметились Виктор Раск, Филип Хольм, Юнас Бродин, Элиас Линдхольм, Линус Умарк, Карл Клингберг, Джоэль Эрикссон Эк и Джон Клингберг. Единственный гол итальянцев на счету Джиованни Морини.

После пяти матчей на счету шведов 10 очков, они занимают второе место в группе А. В активе итальянцев один набранный балл.

ЧМ-2017. Сборная Швеции. Десант из НХЛ для высоких задач Рикард Грёнборг собрал на свой первый чемпионат мира сильнейшую сборную Швеции за последние годы, несмотря на череду отказов из НХЛ.

Видеообзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».