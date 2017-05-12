Швеция разгромила Италию на ЧМ-2017, забросив восемь шайб

Сборная Швеции одержала крупную победу над Италией в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча, проходившая на «Ланксесс-Арене» в Кёльне, завершилась со счётом 8:1.
В составе команды победителей заброшенными шайбами отметились Виктор Раск, Филип Хольм, Юнас Бродин, Элиас Линдхольм, Линус Умарк, Карл Клингберг, Джоэль Эрикссон Эк и Джон Клингберг. Единственный гол итальянцев на счету Джиованни Морини.
После пяти матчей на счету шведов 10 очков, они занимают второе место в группе А. В активе итальянцев один набранный балл.
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