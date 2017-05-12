Нюландер: Швеция – фаворит ЧМ-2017, к нам едет Лундквист!

Нападающий сборной Швеции Вильям Нюландер прокомментировал победу над Италией на чемпионате мира по хоккею 2017 года (8:1), а также приезд в команду вратаря Хенрика Лундквиста.
«Мы резво начали матч с итальянцами, но в начале второго периода позволили себе совершить ошибку. Так делать нельзя. Затем прибавили, дожали соперника, забив много шайб. Конечно, мы довольны результатом, набрали три очка. К нам едет вратарь Хенрик Лундквист, это здорово для нас! Я думаю, что наши нынешние вратари тоже мастеровиты, но Хенрик – лучший голкипер в мире. Для команды его приезд — огромный плюс. Кто фаворит этого чемпионата мира? Швеция», — сказал Нюландер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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