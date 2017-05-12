Умарк: не обращаю особого внимания на свои голы, счастлива Швеция – счастлив и я

Нападающий сборной Швеции Линус Умарк прокомментировал победу над Италией на чемпионате мира по хоккею 2017 года (8:1).

«Я не считаю, что матч с Италией был лёгким. Мы играли второй день подряд, достаточно трудные три периода. Да, мне сегодня удалось забить, но я не обращаю на это особого внимания. Главное – командный результат. Три очка у нас, а это самое важное, что могло случиться. Если счастлива команда, то счастлив и я.

Лундквист – лучший голкипер в мире, мы рады его скорому приезду. Постараемся помочь ему адаптироваться как можно быстрее. Мы фокусируемся на каждой отдельной игре, преподнести сенсацию на турнире может каждый. Впереди матч с датчанами, сейчас мысли о нём», — сказал Умарк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.