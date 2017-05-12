Вратарь Филипп Грубауэр сыграет за сборную Германии на ЧМ-2017

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Филипп Грубауэр сыграет за сборную Германии на чемпионате мира по хоккею 2017 года. Об этом сообщает журналист Washington Post Изабэль Хуршудян.

«Столичные» выбыли из розыгрыша Кубка Стэнли после поражения от «Питтсбург Пингвинз» во втором раунде. Грубауэр в регулярном чемпионате провёл 24 матча, в которых одержал 13 побед с процентом отражённых бросков 92,6 и коэффициентом надёжности 2,04. В плей-офф сыграл в одном матче, выйдя на замену. На чемпионате мира выступал в 2014 году, проведя два матча, в которых отразил 92,1% бросков, пропуская 2,03 гола за игру.