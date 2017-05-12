Майр: в матче со Швецией возникла такая же ситуация, как и в игре с Россией

Главный тренер сборной Италии Штефан Майр прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года со Швецией (1:8).

«Поздравляю сборную Швеции. Сегодня возникла такая же ситуация, как с Россией. Мы потеряли двух нападающих из-за травм. Очень сложно играть с такой командой, как Швеция. Соперник оказывал давление на нас. Физически мы сильны. Нам нужно извлечь уроки из этого поражения», — передаёт слова Майра корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.