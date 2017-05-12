Айван Занатта вошёл в тренерский штаб ХК «Сочи»

Хоккейный клуб «Сочи» заключил соглашение с Айваном Занаттой, который вошёл в тренерский штаб Сергея Зубова.

Тренерскую карьеру Занатта начал в 1996 году в Италии. Четыре сезона специалист работал с командами «Кортина» и «Милан» в качестве главного тренера, а в период с 2000 по 2007 год трудился в швейцарском «Лугано», начав с поста помощника, а затем и возглавив команду. С этой командой в 2003 и 2006 годах становился чемпионом страны.

В 2008-м Занатта получил приглашение в санкт-петербургский СКА, где успел поработать ассистентом и главным тренером в первой команде и рулевым в молодёжной команде клуба. С 2012 года входил в тренерский штаб пражского «Льва», с которым добирался до финала Кубка Гагарина.

После этого Занатта стал генеральным менеджером сборной Италии, а в последние два сезона работал в швейцарском клубе «Амбри-Пиотта» спортивным директором и директором департамента по развитию игроков.