Рутерфорд: счастлив за Флёри, если бы не он, «Питтсбург» не выиграл бы серию

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд прокомментировал игру вратаря Марка-Андре Флёри, который помог своей команде обыграть «Вашингтон Кэпиталз» во втором раунде и выйти в финал Восточной конференции.

«Очень счастлив, что у нас есть два таких вратаря. Моя позиция никогда не менялась, хотя я получал звонки на тему обмена Флёри. Я более чем счастлив за Марка. По-моему, это один лучших командных игроков среди всех видов спорта. Если бы мы его обменяли, я бы сейчас не был с вами в этой комнате. Вы бы были в другом городе. Если бы не наш вратарь, мы бы не выиграли эту серию», — цитирует Рутерфорда пресс-служба клуба.