Защитник «Нефтехимика» Огурцов перешёл в ЦСКА в обмен на права на Яльмарссона

«Нефтехимик» и ЦСКА провели обмен, в результате которого «армейцы» получили защитника Дмитрия Огурцова, а нижнекамская команда – права на шведского нападающего Симона Яльмарссона. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

Яльмарссон выступал за ЦСКА с 2014 по 2016 год, за это время проведя 91 матч, в которых набрал 54 (21+33) очка. С сезона-2016/17 является игроком шведской «Фрёнуды». Огурцов дебютировал в КХЛ в составе московских «армейцев» в сезоне-2013/14, после чего выступал в «Ладе» и «Нефтехимике». В прошедшем сезоне он провёл 42 матча, в которых набрал 9 (5+4) очков.