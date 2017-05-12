Станя: команды Знарка всегда играли дисциплинированно, Словакия даст бой России

Чемпион мира и известный в прошлом вратарь сборной Словакии, а также «Северстали» и ЦСКА Растислав Станя поделился ожиданиями от матча чемпионата мира по хоккею между Словакией и Россией. Встреча состоится 13 мая, начало — в 17:15 мск.

«Словакия потеряла очки в начале чемпионата. Сейчас они очень нужны. Мы всегда показывали лучший хоккей, когда нам противостояла сильная команда. Попробуем обыграть Россию. Конечно, приезд Орлова и Кузнецова поможет России на чемпионате мира. Но в этой команде много человек, которые способны забивать. Россия всегда была сильной сборной. Когда она играла в командный хоккей, то был результат. Когда в индивидуальный — не всегда. Дадим бой. Нужно сыграть хорошо в обороне. Надеемся, что хорошую игру проведёт наш вратарь. Нападающим тоже надо забивать.

Посмотрим, исполнит ли завтра шоу Юлиус Гудачек. Он же следующий сезон проведёт в России. Там тоже может его исполнить. Есть переживания, что Словакия вылетит в низший дивизион. Но у команды есть силы, чтобы предотвратить это. Мне известен главный тренер россиян Олег Знарок. Помню, когда он работал в московском «Динамо». Хорошая команда была. Команды Знарка всегда играли в дисциплинированный хоккей. Посмотрим, как будет на этот раз. Фаворит турнира? Конечно, Канада. Буду рад, если в финале канадцы сыграют с Россией», — сказал Станя в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

10 самых ожидаемых матчей группового этапа ЧМ-2017 Россия начнёт турнир с серьёзной проверки, Канада и Финляндия вспомнят прошлогодний финал, а США и Швеция сыграют впервые за шесть лет.

Видео интервью Стани можно посмотреть на «Чемпионате».