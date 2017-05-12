Фетисов и Губерниев снялись в клипе на песню «Трус не играет в хоккей»

Арт-группа SOPRANO Турецкого сняла клип на советскую песню «Трус не играет в хоккей», посвящённый чемпионату мира по хоккею 2017 года. В съёмках приняли участие легенда отечественного хоккея Вячеслав Фетисов и известный комментатор Дмитрий Губерниев.

Сборная России одержала четыре победы подряд на старте мирового первенства и занимает первое место в группе А, имея в активе 11 очков. Следующий матч наша команда сыграет со Словакией 13 мая, начало встречи — в 17:15 мск.

Видео можно посмотреть в официальном аккаунте группы в YouTube.