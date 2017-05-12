Уильямс: остались грустные воспоминания, я не хотел такого для «Вашингтона»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Джастин Уильямс подвёл итоги сезона, в котором его команда проиграла во втором раунде «Питтсбург Пингвинз».

«Это поражение сложнее всего принять, потому что я был так уверен в обратном. Я был одним из ключевых игроков в команде-фаворите, такие возможности не предоставляются каждый день. Почему я был так уверен, что мы победим? Надо верить. Я чувствовал, что в этом году всё иначе. Никогда не говорил об этом, но моих ощущений было недостаточно. „Питтсбург“ — чемпионская команда, они выиграли все маленькие битвы в седьмом матче.

Я не хотел, чтобы у меня были такие воспоминания об этой команде. Хотел праздновать завоевание трофея. А сейчас остались грустные и разочаровывающие воспоминания. Я вспоминаю ребят, сидящих в раздевалке, которые не могут понять, что же произошло. Я не хотел такого для команды.

Овечкин — капитан, он гордый парень, и я уверен, что сейчас он так же, как все остальные, разочарован во всех и в самом себе.

Только одна команда в итоге побеждает. Мы думали, что станем ею, но провалились. Мы не выполнили своей работы. Мы знали, что можем это сделать, думали так, принимали как должное", — сказал Уильямс в эфире клубного телевидения.