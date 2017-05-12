Суббэн: я готов блокировать броски лицом за ребят из «Нэшвилла»

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэн поделился впечатлениями от выступления за команду. Суббэн проводит первый сезон за «хищников» после обмена из «Монераль Канадиенс» и помог своей команде впервые в истории выйти в финал конференции.

«Нэшвилл» — одно из лучших хоккейных событий в моей карьере. Я просыпаюсь утром, иду на арену и говорю себе, что я буду делать всё, что в моих силах, чтобы не подвести этих людей, потому что они очень хорошие люди и настоящие лидеры. Я готов блокировать броски лицом за этих ребят", — приводятся слова Суббэна на официальном сайте НХЛ.