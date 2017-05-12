Орлов: это был особенный сезон для «Вашингтона», но он закончился разочарованием

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Дмитрий Орлов подвёл итоги сезона, в котором его команда проиграла во втором раунде плей-офф «Питтсбург Пингвинз».

«Это не то завершение сезона, которого мы хотели. Мы многое сделали, чтобы сравнять счёт в серии с „Питтсбургом“, но проиграли седьмой матч. Это тяжело. У нас было два хороших сезона, дважды завоевали „Президент Трофи“, но закончили не так, как хотели. Думаю, почти все будут думать об этом летом. Это был особенный сезон, который закончился разочарованием. Мы чувствовали, что можем обыграть их и по крайней мере выйти в финал конференции. Тяжело понять, что я сейчас чувствую.

Спасибо тренерам, что они дали мне больше игрового времени в этом сезоне. Я старался быть лучше, чем в прошлом году, быть уверенным. Большую часть времени я играл с Нисканеном, учился у него. Всё было хорошо, только мы проиграли, и я сейчас думаю только об этом.

Сейчас я еду на чемпионат мира и хочу обдумать ситуацию с контрактом. Посмотрим, что произойдёт. Любой хочет играть больше, быть важной частью команды. Пока не хочу думать об этом, хочу помочь сборной, показать хорошую игру. Постараюсь забыть о втором раунде в сборной и не приносить негативных мыслей, просто делать свою работу", — сказал Орлов в эфире клубного телевидения.