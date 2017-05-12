Коул: всех будоражит, что «Питтсбург» побеждает, даже не играя в полную силу

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Иан Коул считает, что его команда может играть лучше. В первых двух раундах плей-офф «пингвины» прошли «Коламбус Блю Джекетс» и «Вашингтон Кэпиталз», а в финале Восточной конференции им предстоит встретиться с «Оттава Сенаторз».

«Нет никаких сомнений в том, что мы можем играть лучше. Все это знают. И всех это будоражит: „Как это так! Они побеждают, хотя играют не в полную силу!“ Нам надо работать. Мы можем играть намного лучше», — приводятся слова Коула на официальном сайте НХЛ.