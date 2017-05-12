Сборная Беларуси по буллитам уступила Франции на ЧМ-2017

Сборная Беларуси уступила Франции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча, проходившая на «АккорХотелс-Арене» в Париже, завершилась со счётом 3:4 Б.

В первом периоде Саша Трей открыл счёт, а после перерыва Дамьен Флёри реализовал большинство, увеличив преимущество французов. Белорусы смогли отыграться во втором периоде, шайбы забросили Александр Павлович и Егор Шарангович, а в начале третьей двадцатиминутки Александр Кулаков вывел свою команду вперёд, отличившись в большинстве. Пьер-Эдуар Белльмар сравнял счёт на 53-й минуте. Оставшееся основное и дополнительное время прошло без заброшенных шайб, а в серии буллитов победный бросок нанёс Стефан Да Коста.