«Сан-Хосе» продлил контракты с нападающими Донским и Карлссоном

«Сан-Хосе Шаркс» продлил контракты с нападающими Йоонасом Донским и Мелкером Карлссоном. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Новое соглашение с 25-летним Донским рассчитано на два года. В 61 матче прошедшего регулярного чемпионата финский форвард набрал 17 (6+11) очков. В пяти играх плей-офф он отметился двумя голевыми передачами.

26-летний Карлссон подписал контракт на три года. В прошедшем сезоне на его счету 22 (11+11) результативных балла в 67 играх «регулярки» и один гол в шести матчах плей-офф.