Фишер: в начале плей-офф многие не верили в «Нэшвилл», но мы прошли длинный путь

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Майк Фишер поделился ожиданиями от финала Западной конференции с «Анахайм Дакс». В 2016 году эти команды встречались в первом раунде, «хищники» выиграли в семи матчах.

«На кону стоит очень многое. Победитель серии выходит в финал Кубка Стэнли. Одного этого достаточно. У них замечательная команда. В прошлом году мы провели против них отличную серию и считаем, что нас ждёт интересный раунд.

Мы верим в команду и прошли длинный путь. Я знаю, что многие не верили в нас в начале плей-офф. Но мы сами всегда были уверены в себе и по-прежнему должны отталкиваться от этого. Нас ждёт сильный соперник, но зато у нас есть отличный шанс", — приводятся слова Фишера на официальном сайте НХЛ.