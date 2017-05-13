Холтби: у «Кэпиталз» были все шансы выиграть серию, но мы ими не воспользовались

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби подвёл итоги сезона. Его команда второй год подряд проиграла «Питтсбург Пингвинз» в полуфинале Восточной конференции.

«Были матчи, когда я мог сыграть лучше. Мы старались перебороть все трудности, преодолели многие сложные ситуации, но не смогли это сделать в седьмом матче.

Каждый год руководство клуба собирает команду, способную выиграть Кубок Стэнли, мы просто должны понять, как это сделать. Мы знаем, что руководство снова соберёт хороший состав, мы должны быть готовы к новому сезону. Мне кажется, у нас была очень хорошая команда. Винить можно только нас, мы не добились результата в нужный момент.

Эта серия сильно отличалась от прошлогодней встречи с «Питтсбургом». В прошлом году мы играли хорошо, но «Питтсбург» был очень сильной командой, они нас переиграли. В этом году всё должно было закончиться не так. У нас были все шансы выиграть эту серию, мы просто ими не воспользовались», — сказал Холтби в эфире клубного телевидения.