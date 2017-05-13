Льюис: в матче с Францией сборная Беларуси наконец проявила настоящий характер

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис прокомментировал поражение от Франции на чемпионате мира по хоккею 2017 года (3:4 Б).

«Главная причина проигрыша — менее удачно проведённая серия буллитов. И, конечно, нашей третьей пропущенной шайбой я очень недоволен. Молодёжью не просто доволен, а очень доволен. Шарангович вообще, считаю, был лучшим в нашем составе не только в этом матче. И Воробей, это заметно, чувствует себя на таком уровне всё более уверенно.

Содержание игры отличалось от предыдущих матчей? Просто спросил у парней, как долго они играют в хоккей. Кулаков ответил «25 лет», Коробов — «больше 20». Поэтому просто попросил пойти и сделать свою работу так, как они умеют. И они это сделали. Забросили несколько хороших шайб, перехватили инициативу. Увы, но в итоге всё же довольствовались минимумом.

Пока сложно сказать, насколько серьёзны проблемы со здоровьем Костицына и Граборенко. Андрей в пятницу утром работал на раскатке, но в матче помочь не смог. А Граборенко даже не катался. Будем решать в субботу утром. А еще сегодня мы потеряли Карабаня.

После сегодняшней игры лишь сказал парням: «Если завтра будете бороться так же, как сегодня, у нас есть все шансы на успех». Вы же видели, что сегодня игроки действительно проявили наконец настоящий характер", — цитирует Льюиса «Прессбол».