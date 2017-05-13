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Лучшие голы и сейвы восьмого игрового дня ЧМ-2017

13 мая 2017, суббота. 07:14. Хоккей

На чемпионате мира — 2017 завершился восьмой игровой день.

В группе А Швеция разгромила Италию со счётом 8:1, а Дания в овертайме вырвала победу у Германии — 3:2.

В квартете B Чехия нанесла поражение Словении — 5:1, а Франция обыграла Беларусь по итогам серии буллитов со счётом 4:3.

Сборная России проведёт свой следующий матч сегодня, 13 мая, с национальной командой Словакии.

«Чемпионат» подвёл итоги восьмого игрового дня группового этапа ЧМ-2017 и представил видео лучших голов и сейвов игрового дня.

Также видео доступно на «Чемпионате»

Также видео доступно на «Чемпионате»

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ЧМ-2017
Новости. Хоккей
13 мая 2017, суббота
08:12 Овечкин: хочу стать лучше, летом мне и «Вашингтону» надо больше работать
07:33 «Нэшвилл» в овертайме победил «Анахайм» в первом матче финала Запада
07:14 Лучшие голы и сейвы восьмого игрового дня ЧМ-2017
03:01 Льюис: в матче с Францией сборная Беларуси наконец проявила настоящий характер
01:00 Холтби: у «Кэпиталз» были все шансы выиграть серию, но мы ими не воспользовались
00:55 Кросби: Малкин показывает лучший хоккей в самые важные моменты
00:43 Фишер: в начале плей-офф многие не верили в «Нэшвилл», но мы прошли длинный путь
00:26 «Сан-Хосе» продлил контракты с нападающими Донским и Карлссоном
12 мая 2017, пятница
23:55 Сборная Беларуси по буллитам уступила Франции на ЧМ-2017
23:54 Салливан: Флёри заслуживает право играть, сейчас он в своей лучшей форме
23:34 Дания одолела Германию на ЧМ-2017, отыгравшись со счёта 0:2
23:27 Коул: всех будоражит, что «Питтсбург» побеждает, даже не играя в полную силу
23:10 Орлов: это был особенный сезон для «Вашингтона», но он закончился разочарованием
22:52 Виньо: я всё ещё в шоке, что «Рейнджерс» больше не играют
22:51 Пензенский «Дизель» стал партнёром ХК «Сочи» в ВХЛ
22:42 Суббэн: я готов блокировать броски лицом за ребят из «Нэшвилла»
22:42 Уильямс: остались грустные воспоминания, я не хотел такого для «Вашингтона»
21:44 Фетисов и Губерниев снялись в клипе на песню «Трус не играет в хоккей»
21:33 Нападающий «Рейнджерс» Линдберг сыграет за Швецию на ЧМ-2017
21:30 Гудас: у словенцев не было ответа на игру нападающих Чехии
21:20 Мразек: Чехия забросила быструю шайбу, и словенцы стали открываться
21:15 Ворачек: мы здорово катались и запросто могли обыграть Словению со счётом 10:2
21:00 Станя: команды Знарка всегда играли дисциплинированно, Словакия даст бой России
20:54 Ничушкин заявлен на ЧМ-2017, Капризов и Любимов покинут расположение сборной
20:52 Защитник «Нефтехимика» Огурцов перешёл в ЦСКА в обмен на права на Яльмарссона
20:30 Рутерфорд: счастлив за Флёри, если бы не он, «Питтсбург» не выиграл бы серию
20:16 Айван Занатта вошёл в тренерский штаб ХК «Сочи»
20:15 «Колорадо» объявил о подписании двухлетнего контракта с Андреем Мироновым
20:01 Хенрик Лундквист сыграет за сборную Швеции в матче с Данией 14 мая на ЧМ-2017
19:53 Майр: в матче со Швецией возникла такая же ситуация, как и в игре с Россией
19:51 Вратарь Филипп Грубауэр сыграет за сборную Германии на ЧМ-2017
19:50 Умарк: не обращаю особого внимания на свои голы, счастлива Швеция – счастлив и я
19:41 Дж. Лундквист: впервые сыграем с братом на ЧМ за сборную Швеции, мечты сбываются
19:39 Нюландер: Швеция – фаворит ЧМ-2017, к нам едет Лундквист!
19:30 Кирилл Капризов принял участие в тренировке сборной России. Фоторепортаж
19:26 Никлас Бекстрём усилит сборную Швеции на ЧМ-2017
19:23 Сборная Чехии крупно обыграла Словению на ЧМ-2017
19:19 Швеция разгромила Италию на ЧМ-2017, забросив восемь шайб
19:17 В молодёжную сборную вызваны 50 игроков для подготовки к Кубку Чёрного моря
19:09 Владелец «Вашингтона»: я ошеломлён и разочарован, плей-офф разбил нам сердце
18:45 Вратарь Бен Бишоп подписал с «Далласом» шестилетний контракт на $ 29,5 млн
18:41 Грайсса могут исключить из сборной Германии на ОИ из-за «лайка» в «Инстаграме»
18:15 Овечкин: операция мне не требуется. Поеду в Майами на несколько дней
18:07 Витолиньш: Кузнецов усилит любое звено, они с Орловым должны сыграть с Латвией
18:05 Кузнецов: хотелось бы вместе с Овечкиным попить пивка в Германии
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