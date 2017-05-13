Лучшие голы и сейвы восьмого игрового дня ЧМ-2017

На чемпионате мира — 2017 завершился восьмой игровой день.
В группе А Швеция разгромила Италию со счётом 8:1, а Дания в овертайме вырвала победу у Германии — 3:2.
В квартете B Чехия нанесла поражение Словении — 5:1, а Франция обыграла Беларусь по итогам серии буллитов со счётом 4:3.
Сборная России проведёт свой следующий матч сегодня, 13 мая, с национальной командой Словакии.
«Чемпионат» подвёл итоги восьмого игрового дня группового этапа ЧМ-2017 и представил видео лучших голов и сейвов игрового дня.
Также видео доступно на «Чемпионате»
Также видео доступно на «Чемпионате»
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