«Нэшвилл» в овертайме победил «Анахайм» в первом матче финала Запада

«Нэшвилл Предаторз» на выезде в овертайме обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 3:2 в первом матче финальной серии Западной конференции.

«Анахайм» вышел вперёд усилиями Якоба Сильверберга на 6-й минуте, но шайбы Филипа Форсберга (13) и Остина Уотсона (23) сделали счёт 2:1 в пользу гостей. «Дакс» отыгрались благодаря голу Хампуса Линдхольма на 48-й минуте. Решающую шайбу в овертайме забросил Джеймс Нил (70).

У «Нэшвилла» по два очка набрали Райан Джохансен и Маттиас Экхольм.

Второй матч серии состоится 15 мая на льду «Анахайма», начало — в 02:30 мск.

Победный гол Нила можно посмотреть на официальной странице НХЛ в «Твиттере».