Овечкин: хочу стать лучше, летом мне и «Вашингтону» надо больше работать

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение своей команды в полуфинале Восточной конференции от «Питтсбург Пингвинз» (3-4 в серии) и рассказал, что он планирует усиленно тренироваться в течение лета.

«Перестановки были сделаны, чтобы добиться результата. Нам надо было отыгрываться, перезагрузиться, сравнять счёт в серии, чтобы у себя дома провести матч № 7. Это у нас получилось. Все четыре тройки играли хорошо, но в седьмой игре мы проиграли.

Я не хочу оставаться на одном уровне. Я хочу становиться лучше. Этим летом мне надо больше работать, чтобы добиться успеха и завоевать Кубок Стэнли. Мы проводим 82 игры, работаем летом, потому что хотим играть в плей-офф. Никто не хочет сыграть 82 матча, чтобы принять участие в четырёх или семи поединках в плей-офф и отправиться в отпуск. Все хотят играть", — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.