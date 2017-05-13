Тротц: в следующем сезоне роль Овечкина в «Вашингтоне» не изменится

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц заявил, что роль нападающего Александра Овечкина в команде в следующем сезоне не претерпит изменений. Он будет игроком первых звеньев, однако, поскольку Овечкин становится старше, ему нужно усиленно работать над собой, чтобы сохранять форму.
«Он яркий, выдающийся игрок. В этом нет никаких сомнений. Думаю, что его роль в команде в следующем сезоне не изменится. Он всегда играл в первых двух звеньях. Он играет, как раньше. Это очевидно. Он по-прежнему очень эффективен.
Но Джо Торнтон как-то сказал: «Я похож на старый грузовик. Когда аккумулятор сядет, его уже не завести». Когда становишься старше, надо внимательнее относиться к еде, тренировкам, быть более дисциплинированным, потому что твоё тело уже не может восстанавливаться, как раньше. Надо над этим работать", — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ.
Ранее, сразу после поражения от «Питтсбург Пингвинз» (0:2, 3-4 в серии) в решающем матче второго раунда Кубка Стэнли, Тротц отказался комментировать игру Александра Овечкина, который единственным завершил эту встречу с показателем полезности «-2».
«Почему, по-вашему, Овечкин ни разу в карьере не выстрелил в плей-офф? Сейчас я на эмоциях и не хочу отвечать на этот вопрос. Мы побеждаем и проигрываем всей командой – пожалуй, это лучший ответ, что я сейчас могу дать", — сказал главный тренер.