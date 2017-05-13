Супруга Овечкина разместила в «Инстаграме» фото травмированной ноги мужа

Анастасия Шубская, жена нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, разместила в своём «инстаграме» фотографию травмированной ноги мужа.

«Это хоккей», — подписала Шубская на снимке.

Позже супруга Овечкина удалила пост с фото.

Фотографию повреждённой ноги нападающего можно посмотреть в «Твиттере».

Ранее Овечкин рассказал о своей травме, из-за которой он не сможет сыграть в составе сборной России на чемпионате мира по хоккею 2017 года.

«Операция мне не требуется. Я повредил левое колено в пятом матче серии с «Торонто», когда в меня въехал Назем Кадри. Было повреждение связок. Поеду в Майами на несколько дней, а затем на обследование к докторам. Мой перевод в третье звено не имеет ничего общего с травмой. В третьем матче с «Питтсбургом» повредил подколенное сухожилие. Именно из-за этого я не смог поехать на чемпионат мира", — сказал Овечкин в интервью корреспонденту официального сайта НХЛ Тому Гулитти.