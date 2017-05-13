«Северсталь» обменяла защитника Илью Хохлова в «Сочи»

Череповецкая «Северсталь» обменяла защитника Илью Хохлова в хоккейный клуб «Сочи» на денежную компенсацию, информирует официальный сайт КХЛ.

В минувшем сезоне 22-летний игрок провёл в КХЛ 20 матчей, в которых набрал одно (1+0) очко при полезности «+1» и игровом времени 10:36.

Всего в Континентальной хоккейной лиге Хохлов сыграл 69 матчей и набрал 14 (5+9) очков.



Напомним, ХК «Сочи» недавно объявил о продлении контракта с другим игроком оборонительной линии — Вадимом Хомицким, который в прошлом сезоне сыграл только девять матчей из-за травмы на предсезонном турнире