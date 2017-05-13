Галлант: подписав Шипачёва, «Вегас» украл лучшего свободного центрфорварда

Шипачёв в «Вегасе», Дадонов уходит, Гавриков в СКА? Таблица трансферов КХЛ Шипачёв покинул СКА, Дадонов проследует за ним, Гарбутт перешёл в «Сочи», Кундратек в «Торпедо», а Фролов в «Кузню» — таблица переходов КХЛ.

Главный тренер «Вегаса» Джерард Галлант поделился мнением о подписании клубом контракта с российским нападающим Вадимом Шипачёвым.



«Я не так много видел Шипачева в игре, но, конечно, смотрел видео, говорил с ним, с его агентом. Все имеющиеся у нас скаутские отчёты говорят о том, что Вадим — элитный игрок, большой мастер. Мы знаем, что уже не один год он играет ведущую роль, является лидером не только в СКА, но и в сборной России. Можно сказать, что, подписав Шипачева, мы украли с рынка свободных агентов лучшего центрфорварда. С нетерпением ждём Вадима в „Вегасе“, — цитирует Галланта „Р-Спорт“.