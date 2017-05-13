Лингле: Беларусь не смогла извлечь выгоду из матча с Францией, это отвратительно

Форвард сборной Беларуси Шарль Лингле подвёл итоги после поражения от команды Франции (3:4 Б).



«Это очень расстраивает. Игра в большинстве была большой проблемой. В концовке дважды имели неплохие шансы забросить, но удача была не на нашей стороне. Когда повели в счёте, почувствовали себя немного комфортнее, создав задел… Но всё резко изменилось после буллитов. Не смогли извлечь большую очковую выгоду, и это отвратительно», — приводит слова Лингле официальный сайт ИИХФ.



Беларусь уступила во всех пяти сыгранных матчах на ЧМ-2017.