Шарипзянов: цель всё та же — попасть в НХЛ, но теперь я выбрал другую дорогу

Защитник Дамир Шарипзянов, который проведёт сезон в «Нефтехимике» на правах аренды, рассказал о желании закрепиться в НХЛ.



«Конечно, я изменился. А в „Нефтехимике“ всё, мне кажется, налаживается. Он становится более цивилизованным. Я уже не могу дождаться сезона и скорее начать играть.

Цель у меня всё та же — попасть в НХЛ. Просто сейчас я выбрал немного другую дорогу. Раньше у меня даже в мыслях не было возвращаться. Однако сейчас позвали сюда помочь родной команде. Конечно же, я согласился, «Лос-Анджелес Кингз» были не против. Они пошли навстречу, и всё сложилось", — приводит слова Шарипзянова официальный сайт клуба.