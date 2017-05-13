Карлайл: в первом периоде «Нэшвилл» доминировал, а мы еле двигали ноги

Главный тренер «Анахайм Дакс» Рэнди Карлайл подвёл итоги после поражения в первом матче серии с «Нэшвилл Предаторз» (2:3 ОТ, 0-1 в серии).



«Дополнительные дни отдыха, которые были у «Нэшвилла», повлияли на то, как складывался первый период. Они доминировали, а мы едва двигали ногами. Во втором и третьем периодах сумели вернуться к своей игре.

Во втором матче мы не можем позволить себе такое же начало, как сегодня. Нужно отдать должное нашему вратарю за то, что он сумел удержать нас в игре. В воскресенье мы перестроимся, перевернём страницу и постараемся как следует подготовиться», – цитирует тренера официальный сайт лиги.