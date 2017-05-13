Защитник Дмитрий Огурцов вернётся из ЦСКА в «Нефтехимик»

Как стало известно «Чемпионату», защитник Дмитрий Огурцов, которого недавно обменяли из «Нефтехимика» в московский ЦСКА, вернётся в нижнекамский клуб, который планирует выкупить права на хоккеиста. Напомним, в результате обмена Огурцова «Нефтехимик» получил права на форварда Симона Яльмарссона.



Огурцов дебютировал в КХЛ в составе московских «армейцев» в сезоне-2013/14, после чего выступал в «Ладе» и «Нефтехимике». В прошедшем сезоне он провёл 42 матча, в которых набрал девять (5+4) очков при показателе полезности "+6".

Защитник «Нефтехимика» Огурцов перешёл в ЦСКА в обмен на права на Яльмарссона