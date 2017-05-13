Все билеты на матч Россия — Словакия в Кёльне на чемпионате мира — 2017 проданы

Все билеты на чемпионате мира — 2017 Россия — Словакия проданы, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. Встреча пройдёт на «Ланксесс-Арене» в Кёльне сегодня, 13 мая. Начало — в 17:15 мск.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Кёльне и Париже с 5 по 21 мая. Сборная России проведёт матчи первого этапа на «Ланксесс-Арене», вмещающей 18,5 тыс. зрителей. Эта арена была построена в 1998 году, и на ней проходили матчи чемпионата мира 2010 года, где россияне под руководством Вячеслава Быкова уступили в финале чехам.

Сборная России одержала четыре победы на старте турнира, набрав 11 очков и возглавив группу A. Словакия, сыграв четыре встречи, набрала четыре очка и занимает предпоследнее место в группе.