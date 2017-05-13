«Вегас» может подписать контракт со Стефаном да Костой

Клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс» рассматривает возможность подписания контракта с французским нападающим Стефаном Да Костой, сообщает агентство «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.



Да Коста в настоящий момент играет за сборную Франции на чемпионате мира в Париже и Кельне и делит первое место в списке лучших снайперов турнира.



Хоккеист провёл последние три сезона в ЦСКА. Срок действия контракта с московским клубом истёк 30 апреля. Нападающий ранее заявил, что не исключает вариант с возвращением в Северную Америку.

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