Ринне: вратарь «Анахайма» сыграл хорошо, но игроки «Предаторз» справились

Вратарь «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне поделился эмоциями после победы над «Анахайм Дакс» в первом матче серии (3:2 ОТ, 1-0 в серии).



«На протяжении матча у «Нэшвилла» было достаточное количество шансов забить, а сопернику мы позволяли значительно меньше. Мне показалось, наша команда создавала больше опасности для соперников.

Гибсон, на мой взгляд, хорошо отыграл матч. Но парни с этим справились. Мы это на протяжении всего розыгрыша плей-офф делаем. Отличный знак для нашей команды», – цитирует Ринне ESPN.