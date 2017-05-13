Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов прилетели в Германию

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» защитник Дмитрий Орлов и нападающий Евгений Кузнецов прибыли в Германию, чтобы сыграть за сборную России на чемпионате мира по хоккею — 2017, информирует официальный «Твиттер» Федерации хоккея России. Ещё один игрок «Кэпиталз» Александр Овечкин не приехал на турнир из-за травмы.



Хоккеисты сегодня утром прилетели в аэропорт Франкфурта-на-Майне прямым рейсом из Вашингтона.

Игроков встретили сотрудники ФХР. Хоккеисты отправились в расположение сборной России, которая проводит свои матчи в Кёльне.