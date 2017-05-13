Форсберг: обе команды сегодня хотели бы лучше сыграть в большинстве

Нападающий «Нэшвилл Предаторз»Филип Форсберг поделился впечатлениями после победы в первом матче серии плей-офф финала Западной конференции с «Анахайм Дакс», в котором «хищники» победили со счётом 3:2 ОТ. Общий счёт в серии стал 1-0.



«Обе команды хотели бы лучше играть в большинстве. С другой стороны, мы хорошо оборонялись в меньшинстве, у них ничего не получилось», — приводит слова Форсберга официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



В этом матче «Анахайм» четыре раза безуспешно пытался разыграть лишнего.