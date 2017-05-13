Сборная России прибыла на «Ланксесс-Арену» на матч со Словакией

Сборная России прибыла на «Ланксесс-Арену» на матч чемпионата мира -2017 с командой Словакии. Начало встречи — 17:15 мск.



Россияне выиграли все четыре сыгранных матча на турнире и являются фаворитами своей группы.



У словаков после четырёх матчей четыре набранных очка. Трудовая победа над Италией в овертайме (3:2 ОТ), поражение от Латвии (1:3) и проигрыши вне основного времени немцам и датчанам. Словакия сохраняет шансы на попадание в первую четвёрку группы А, но отставание от Латвии, которая её замыкает, составляет пять баллов.



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