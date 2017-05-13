Лундквист: Швеции будет непросто выиграть ЧМ-2017, но мы можем сделать это

Голкипер сборной Швеции Хенрик Лундквист поделился ожиданиями от чемпионата мира.

«Здорово, что я приехал на чемпионат мира. Я не выступал на этом турнире очень давно. После поражения «Нью-Йорка» в полуфинале Восточной конференции «Оттаве» я несколько дней отдохнул и раздумывал о том, ехать ли в Кёльн. Чувствую себя хорошо, поэтому решил выступить на чемпионате мира за сборную Швеции. Играть за свою страну важно для меня. Я летел всю ночь, сегодня утром прилетел в Германию.

Было несколько причин, почему я решил ехать на чемпионат мира. Первая — я хотел сыграть за сборную Швеции. Игроки НХЛ не едут на Олимпиаду, поэтому я не знаю, будет ли у нас возможность сыграть за свою страну. Вторая — это возможность сыграть с родным братом Джоэлем. Он наш капитан. С Джоэлем мы не играли вместе 12 лет.

Конечно, сборная Швеции ставит задачу выиграть золото. Тут даже вопросов нет. Но вы видите, что соперники серьёзные. Здорово, что так много команд могут претендовать на призы. Хоккейный мир растёт. Выиграть чемпионат мира для сборной Швеции будет непросто, но мы сделаем для этого всё. У нас есть команда для этого», — передаёт слова Лундквиста корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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