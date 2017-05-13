ЧМ-2017: сборная Финляндии в упорном матче одолела Норвегию в овертайме

На чемпионате мира по хоккею — 2017 сборная Норвегии в матче группового этапа потерпела поражение от команды Финляндии, встреча завершилась со счётом 2:3 ОТ.

Голы норвежской сборной записали на свой счёт Андерс Бастиансен и Андреас Мартинсен. В команде Финляндии заброшенными шайбами сумели отметиться Юусо Хиетанен, Юлиус Хонка и Маркус Хянникайнен.

Финны выиграли три из пяти своих матчей на чемпионате мира — 2017, потерпев поражения во встречах с командами Франции (1:5) и Чехии (3:4 Б). Норвежцы победили в двух матчах из пяти, выиграв у Франции (3:2) и Словении (5:1).