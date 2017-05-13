Хартли: американцы – самая быстрая команда, с которой мы играли на турнире

Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли прокомментировал поражение своей команды (3:5) от сборной США в рамках матча чемпионата мира по хоккею.

«Я бы хотел поздравить американскую команду с победой. На мой взгляд, это самая быстрая команда из всех, с которыми мы играли, и для наших защитников это было настоящее испытание. Мы бились изо всех сил, и это очень обидное поражение для сборной Латвии. С другой стороны, это неплохой урок для нас, есть из чего сделать выводы. Осталось два матча на групповом этапе, и мы по-прежнему находимся на неплохой позиции. Мы выиграли три первых матча, у нас есть шансы попасть в четвертьфинал. Матчи с Россией и Латвией будут очень важными и трудными. Завтра, 14 мая, у нас есть возможность отдохнуть, восстановиться и подойти готовыми», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.