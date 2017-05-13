Блашилл: матч с Латвией стал для США большим уроком

Главный тренер сборной США Джефф Блашилл подвёл итоги после победы над командой Латвии на чемпионате мира — 2017 со счётом 5:3.

«Встреча выдалась чрезвычайно тяжёлой для ребят и во многом напоминала матч со шведами. Соперник действовал здорово в плане структуры игры, в чём была видна работа Хартли и его штаба. Для нас это стало большим уроком, и я благодарен Джей Ти Комферу, Нику Бьюгстаду, Эндрю Коппу, что они вернули нашу команду в игру», — передаёт слова Блашилла корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.