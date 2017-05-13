Генменеджер «Шаркс»: Донской выполняет огромный объём работы во всех трёх зонах

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Дуг Уилсон прокомментировал подписание новых контрактов с нападающими Йоонасом Донским и Мелкером Карлссоном.



«Карлссон играет очень интенсивно, в высочайшем темпе, он позволяет нам варьировать состав. Его манера игры полностью соответствует стилю команды. Мы можем положиться на него в любых ситуациях. Он умеет играть в меньшинстве, его можно выпускать с лидерами. Он всегда выкладывается полностью. Мы рады, что он остаётся в нашей команде.



Донской — двусторонний хоккеист, он техничен и может играть агрессивно. Он выполняет огромный объём работы во всех трёх зонах. Он играет так, как нужно команде, и мы уверены, что он только начинает раскрывать свой потенциал. У него было много травм в сезоне. Мы надеемся, что он полностью восстановится к началу тренировочного лагеря», — цитирует специалиста официальный сайт НХЛ.