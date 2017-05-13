Юэ: я не скаут, но очевидно, что Да Коста может выступать на уровне НХЛ

Голкипер сборной Франции Кристобаль Юэ поделился мнением о возможном отъезде форварда Стефана Да Косты в НХЛ. Напомним, предыдущие несколько сезонов французский нападающий выступал за московский ЦСКА, но после чемпионата-2016/17 его контракт с «армейской» командой завершился.



«Я, конечно, не скаут НХЛ, но для меня очевидно, что Да Коста готов играть на этом уровне. Стефан невероятного талантлив. Это один из самых талантливых игроков, которых я видел в своей жизни», — приводит слова голкипера «Р-Спорт».