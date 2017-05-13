Рутерфорд: Флёри тяжело играть вторым номером, он должен проводить много игр

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд поделился мнением об игре вратаря Марка-Андре Флёри.



«Флёри лучше всего играет, когда проводит много матчей. Ему тяжелее играть вторым номером, когда один из вратарей проводит пять матчей подряд, а потом на одну выходит Флери. К такому он не привык.

Я знаю, что по ходу сезона тренеры попадали в непростые ситуации, потому что оба вратаря хотели играть. Было непросто принимать решение, когда оба здоровы. Одному из них приходилось сидеть на лавке дольше, чем он того хотел. Но в итоге все обернулось удачно", — цитирует Рутерфорда официальный сайт лиги.