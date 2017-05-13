Капитан сборной России Сергей Мозякин выбыл до конца ЧМ-2017 из-за травмы

Нападающий сборной России Сергей Мозякин больше не сыграет на чемпионате мира — 2017, сообщили «Чемпионату» в пресс-службе национальной команды.

Причина – травма верхней части тела, при которой нельзя принимать участие в тренировках и официальных матчах. Сегодня утром Мозякин вернулся в Россию, где пройдёт курс реабилитации. Мозякин получил повреждение 8 мая в игре с Германией после силового приёма Патрика Хагера.

В данный момент сборная России проводит матч со Словакией. Идёт третий период. Счёт — 5:0 в пользу команды Знарка.